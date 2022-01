RC Lens : avant le LOSC, Haise annonce trois bonnes nouvelles dont une sur Berg

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Les retours

"On a retrouvé Gaël Kakuta et Wesley Saïd qui allaient déjà mieux avant les fêtes. Là, ils sont pleinement de retour à l’entraînement, c’est une bonne nouvelle."

Les absents

"Machado a repris la course, même s’il ne va pas revenir tout de suite. Ensuite, on a Ignatius Ganago et Massadio Haidara qui sont à la CAN et Jonathan Gradit qui est suspendu."

Des cas de Covid-19 ?

"En ce qui concerne le Covid-19, on n’a aucun cas et on a 100% de l’effectif vacciné depuis un moment."

Patrick Berg

"On a eu la chance d’avoir la signature de Patrick Berg, qui a repris l’entraînement dès le 29 avec nous et qui est disponible. Maintenant, on ne va pas brûler les étapes avec lui, même s’il est déjà bien intégré avec le reste du groupe, ça fait beaucoup de changements pour lui en peu de temps."

