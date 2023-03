RC Lens – LOSC : Haise se contente du nul, le coach lillois a un petit regret et s'inquiète pour Djalo

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En conférence de presse après le derby du Nord, Franck Haise n'était pas mécontent du résultat : « Au regard des mi-temps différentes pour plein de raisons, si on regarde avec un peu d’objectivité, oui c’est logique. On peut dire chacun a eu sa mi-temps. Chaque équipe a posé des problèmes à l’autre sur plusieurs points tactiques. C’était pour moi un gros match, avec de la qualité et de l’intensité, mais aussi parce que tactiquement, c’était intéressant ».

Et le coach des Sang et Or poursuit : « Je n’ai pas de regret car je pense qu’on a fait la première période que l’on souhaite. On a mis beaucoup de cœur dans un moment difficile et on a toujours cherché à quand même essayer d’imposer, de marquer. Lille a fait un très match et méritait certainement d’égaliser. Brice Samba a fait de beaux arrêts. C’était un beau duel ».

Maciel : « S'il avait dû y avoir un vainqueur, c'était plutôt le LOSC »

Du côté du LOSC, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca (suspendu sur ce derby), est presque déçu du partage des points : « Il y a surtout un sentiment de fierté sur la seconde période, sur la façon dont on a inversé le match. C’est surtout ça que l’on doit retenir (...) On regrette cette première période car au final, le joueur du match, c’est le gardien. Le nul est logique si on se dit qu’il y a 2 mi-temps différentes, même s’ils n’ont pas beaucoup de grosses occasions en première. Mais sur la 2e, ça s’est renversé et je pense que s’il avait dû y avoir un vainqueur, c’était plutôt le LOSC ».

L'adjoint s'est surtout attardé sur l'état de santé de Tiago Djalo, sorti sur blessure en cours de partie. « Pour Tiago, c’est le genou. On dit que c’est au niveau du ligament interne mais on en sait pas plus si c’est une élongation ou autre chose, on ne sait pas », a confié le technicien intérimaire à Prime Vidéo. Des propos pas franchement rassurant sur les chances de revoir Djalo vendredi prochain face à l'OL...