RC Lens - LOSC : la justice frappe enfin après les incidents du derby aller

Le samedi 16 avril prochain, le LOSC et le RC Lens se retrouvent au stade Pierre-Mauroy pour un derby du Nord qui s'annonce très tendu. Le match aller ayant débouché sur de graves incidents à Bollaert, la Préfecture du Nord n'a pas pris le risque d'autoriser dans l'autre sens les supporters du Racing à se déplacer chez le voisin.

Dans un souci de dissuasion, la justice a frappé très fort ce jeudi concernant les incidents du match aller. En effet, comme le rapporte la Voix du Nord, le tribunal correctionnel de Béthune a rendu son verdict condamnant l'un des supporters qui a envahi la pelouse pour aller s'expliquer face au parcage lillois... Et surprise, ce dernier est un policier qui exercait en région parisienne.

Un policier a participé à l'envahissement du terrain !

Après avoir avoué ses torts et confié sa « honte » de faire face au tribunal, l'homme de 21 ans a été condamné à une interdiction de stade d'un an, à 500€ d'amende, 600€ de frais de justice et 1€ symbolique de dommage et intérêt à la LFP.

Jugé pour les mêmes faits, un autre fan artésien a écopé le mois dernier de trois mois de prison avec sursis et d'une interdiction de stade pendant 18 mois, avec une obligation de pointage au commissariat à la mi-temps de chaque match.

Pour résumer A moins de dix jours du derby du Nord, une nouvelle condamnation est tombée pour un supporter du RC Lens jugé coupable d'avoir envahi la pelouse de Bollaert pour s'expliquer avec les Lillois sur le match aller...

