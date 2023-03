RC Lens - LOSC : les compos officielles du derby du Nord

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour résumer Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) le LOSC pour un derby du Nord qui s'annonce une nouvelle fois explosif. Découvrez ci-dessus les onze de départ choisis par les deux entraîneurs.



Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life