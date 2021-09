RC Lens, LOSC : les deux clubs réagissent aux sanctions... mais pas de la même façon !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après l'envahissement du terrain par des supporters lensois, samedi à Bollaert, les décisions de la LFP à l'encontre du RC Lens et du LOSC étaient attendues. Elles viennent de tomber. Alors que le dossier a été placé en instruction, la Ligue a décidé de prononcer des sanctions à titre conservatoire et le stade Bollaert sera à huis-clos total pour les rencontres face au RC Strasbourg mercredi et Reims le 1er octobre. Les décisions définitives seront connues le mercredi 6 octobre. Côté LOSC, le parcage visiteur pour les matchs à l'extérieur sera fermé à titre conservatoire. Le déplacement à Strasbourg ce week-end est concerné.

Le LOSC fait amende honorable...

« Le LOSC s’est toujours engagé fermement et sans ambiguïté à lutter contre toutes les formes de violence qui touchent le football et nuisent à ses supporters, ses clubs, et son image, ont réagi les Dogues. Le LOSC se tient bien évidemment à l’entière disposition de la LFP et des autorités pendant la durée de l’instruction, et examine, dès à présent, les suites judiciaires appropriées à apporter à ces graves évènements en vue d’assurer notamment la protection et la défense des intérêts du LOSC, de ses supporters et de sa communauté ».

… et le RC Lens évoque des mesures « drastiques »

« Le Racing Club de Lens prend acte des mesures drastiques prises lors de la commission de discipline organisée ce jour, à savoir le huis-clos total du stade Bollaert-Delelis à titre conservatoire jusqu’au prononcé de la décision définitive, ont quant à eux réagi les Sang et Or. Le Racing prend la pleine mesure de cette décision et relève qu’au-delà de la ferveur de son antre, composante centrale de son identité, il se voit par là même amputé de ressources économiques importantes liées à l’absence de supporters et de partenaires pour les deux prochaines rencontres. Le Racing Club de Lens rencontrera dès mercredi les représentants des groupes de supporters concernés par les procédures d’identification en cours. Le club leur présentera les sanctions adéquates retenues pour chaque type de comportement répréhensible et notamment pour ceux qui ont outrepassé leur rôle samedi, en tentant de se substituer aux autorités pour rétablir l’ordre suite aux scènes de chaos observées dans le parcage visiteur. Le club précise enfin qu’il déposera évidemment plainte contre les supporters adverses qui se sont rendus auteurs de gestes et comportements inqualifiables. »



