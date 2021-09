RC Lens – LOSC : les premières sanctions sont tombées, Bollaert à huis clos contre le RC Strasbourg et le Stade de Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après l'envahissement du terrain par des supporters lensois, samedi à Bollaert, les décisions de la LFP à l'encontre du RC Lens et du LOSC étaient attendues. Elles viennent de tomber. Alors que le dossier a été placé en instruction, la Ligue a décidé de prononcer des sanctions à titre conservatoire et le stade Bollaert sera à huis-clos total pour les rencontres face au RC Strasbourg mercredi et Reims le 1er octobre.

Les décisions définitives seront connues le mercredi 6 octobre. Côté LOSC, le parcage visiteur pour les matchs à l'extérieur sera fermé à titre conservatoire. Le déplacement à Strasbourg ce week-end est concerné.