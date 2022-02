RC Lens, LOSC, OGC Nice : Kalimuendo, David et Gouiri trustent un podium prestigieux

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues depuis qu'il est arrivé au RC Lens à l'automne 2020, Arnaud Kalimuendo n'est plus qu'à trois réalisations d'entrer dans le Top 20 des meilleurs canonniers sang et or de moins de 21 ans. Mais le jeune attaquant prêté par le PSG figure dans un autre classement très intéressant, en compagnie de deux autres joueurs prestigieux de l'élite.

Ce classement, c'est celui des footballeurs les plus décisifs en L1 nés après l'an 2000. Pour le moment, le Lensois est médaille de bronze avec 16 actions décisives (13 buts et 3 passes). Sur la deuxième marche du podium, on trouve le Lillois Jonathan David (27, 25 buts et 2 passes décisives). Loin devant en tête, il y a le Niçois Amine Gouiri (36, 22 buts et 14 passes), épatant depuis le début de la saison.

