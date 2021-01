RC Lens, LOSC, OM : Franck Haise donne une leçon d'efficacité à Marcelo Bielsa

Vainqueur de l'OM mercredi soir pour son match en retard de Ligue 1 (1-0), le RC Lens s'est positionné au 7e rang du championnat après 20 journées. Toujours focalisés sur le maintien, les Sang et Or ont déjà quasiment atteint leur objectif avec 31 points au compteur.

Le promu le plus fort du « Big 5 »

Comme le rapporte Lensois.com, le Racing est aujourd'hui le promu le plus efficace du « Big 5 » européen avec 1,55 points de moyenne par match. Alors que l'année est plutôt difficile pour les promus et que seules cinq équipes en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Espagne passent le cap du 1 points par match, le RC Lens est très au dessus de la mêlée.

Non seulement l'équipe de Franck Haise propose une patte et un jeu facilement reconnaissable (vanté par Thierry Henry) mais les Sang et Or sont largement plus efficace que les autres équipes complétant le podium : Stuttgart (Allemagne, 1,29 pts/match) … Et le Leeds de Marcelo Bielsa (Angleterre, 1,27 pts/match). « El Ch'ti » 1 - « El Loco » 0.