RC Lens, LOSC : un gros coup dur de chaque côté avant le derby !

S'il y a vraiment un match où l'absence des supporters dans les stades va se faire ressentir, c'est pour le derby du Nord. Déjà bouillant en temps normal, ce choc entre le LOSC et le RC Lens va être magnifié par les retrouvailles entre frères ennemis après cinq années d'abstinence due à la descente du Racing en L2 et par le classement. En effet, les Dogues sont 2e et les Sang et Or 3es, à une longueur. Dommage, donc, que les gradins de Pierre-Mauroy soient vides le 18 octobre…

Ils auraient dû s'affronter directement

Autre bémol à cette affiche alléchante : il manquera (au moins) un titulaire dans chaque camp. Côté lillois, le club a annoncé que son défenseur central et capitaine José Fonte avait été testé positif à la Covid-19. Le Portugais de 36 ans a été immédiatement placé en isolement par le staff médical du LOSC. Il va devoir rester chez lui pendant quatorze jours, ce qui le prive de facto du derby.

Ironie du destin, le joueur qu'il aurait dû avoir au marquage le 18 octobre, Ignatius Ganago, devrait également être absent. Blessé samedi lors du match Lens-Saint-Etienne (2-0) par Timothée Kolodziejzak sur l'action qui aboutit au pénalty de l'ouverture du score, le Camerounais pourrait rester à l'infirmerie pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'a confirmé son entourage au journaliste Sylvain Charley. Un point médical officiel devrait tomber sous peu.