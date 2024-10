RC Lens - LOSC : un Sang et Or peste contre l'arbitrage

La passionnant derby du Nord a basculé dans l'irréel, hier soir, au bout du temps additionnel. Sur un centre venu de la gauche, Kevin Danso, à la lutte avec Jonathan David, a touché le ballon du bras involontairement en taclant. M. Bastien a sifflé pénalty et l'a confirmé après avoir visionné la VAR. David a transformé la sentence et le LOSC a doublé la mise par Bayo dans la foulée, alors que les Sang et Or se ruaient à l'attaque pour égaliser.

"Il y a beaucoup d'incompréhension"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce pénalty n'a pas été compris par les Sang et Or. Will Still a fait part de sa consternation. Il a été rejoint par Adrien Thomasson, qui a déclaré au micro de Téléfoot : "On nous a expliqué les règles en début de saison, et dans ce genre de situation, c'était clairement pas pénalty, donc il y a beaucoup d'incompréhension". Voilà le grand problème de l'arbitrage français : l'uniformisation des décisions !

Adrien Thomasson et Bruno Genesio reviennent sur le pénalty sifflé pour le LOSC hier soir, au micro de @marinemrk pic.twitter.com/EWVavCEne1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 27, 2024