RC Lens - LOSC : une image marquante du derby a révolté Pierre Ménès

Un stade avec de l’ambiance, à 5 000 spectateurs, c’est possible, finalement. Les supporters du RC Lens l’ont prouvé hier soir face au LOSC. Le public présent à Bollaert était en feu dès le début de la rencontre... et surtout des fans massés ensemble.

Ce point pose la question de l’intérêt des jauges si, comme hier soir, les fans sont tous agglomérés dans la même tribune, la Xercès en l’occurrence, juste au-dessus de la Marek où le kop des Sang et Or a ses habitudes… « Cela me paraît manquer de bon sens mais les décideurs sont les décideurs, a noté Jocelyn Gourvennec. Nous ne sommes que des observateurs. » Le reste du stade, lui, était presque vide à l’exception de places réservées aux invités. Pierre Ménès est scandalisé.

« On va quand même évoquer cette aberration qu’on a pu voir dans les tribunes de Bollaert, avec une jauge à 5 000 personnes, mais 5 000 personnes entassées dans la même tribune. Si on voulait démontrer par l’absurde la débilité de ces jauges dans les stades, on ne s’y serait pas pris autrement. Alors évidemment, si on devait disséminer les spectateurs dans tout le stade, il faudrait ouvrir des portes et placer des stewards partout. Mais il faut savoir ce qu’on veut, a-t-il soufflé sur son blog. Roxana Maracineanu est sortie de son mutisme légendaire pour dire que les jauges allaient être adaptées. Je le croirai quand je le verrai puisque les préfets vont aussi pouvoir mettre leur grain de sel. De toute façon, c’est une fausse piste puisque pendant ce temps-là, Emmanuel Macron préfère dire qu’il veut emmerder les non-vaccinés… Bref, tout cela est plus qu’agaçant. C’est révoltant. »

Une pincée de Vannes-PSG, une louche de Lens-Lille et un supplément jauge débile : demandez le menu !https://t.co/6KoxWxcPDw — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 4, 2022