RC Lens - LOSC : une mauvaise nouvelle se confirme pour les Sang et Or

Paulo Fonseca en dira sans doute plus en conférence de presse mais le retour de Samuel Umiti semble se confirmer. Victime d’une commotion cérébrale il y a dix jours contre le Stade de Reims (1-2), le défenseur central du LOSC a reçu le feu vert pour recommencer à s’entraîner. Retrouvez toute l'actualité du LOSC Umtiti éligible dans le groupe du LOSC ? Selon L’Équipe, l’ancien stoppeur de l’OL devrait être éligible pour figurer dans le groupe qui affrontera le RC Lens demain à Bollaert en match de clôture de la 8e journée de Ligue 1 (20h45). Le coach du LOSC pourrait aussi donner de bonnes nouvelles au sujet de Nabil Bentaleb et d’Adam Ounas. La une du journal L'Équipe du samedi 7 octobre#FRAvITA pic.twitter.com/GxeYQwAzg2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À la veille du chaud derby entre le RC Lens et le LOSC (20h45), les nouvelles sont de plus en plus rassurantes pour Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 devrait être éligible pour figurer dans le groupe de Paulo Fonseca.

Bastien Aubert

Rédacteur