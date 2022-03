RC Lens : lourde peine requise contre Tony Vairelles

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

En 2011, une fusillade a eu lieu, à la sortie de la discothèque “ Les 4 as“ à Essay-lès-Nancy. Impliqué dans cette affaire, l’ancien joueur du RC Lens attendait avec impatience le verdict. Ce dernier est tombé et est très lourd.

Le procureur François Pérain a requis, ce jeudi 24 mars, trois ans de prison ferme contre Tony Vairelles. Son frère ainé écope lui aussi de la même sentence tandis contre ses deux autres frères, Giovan et Jimmy écopent de six mois.

Pour résumer L’ancien joueur du RC Lens Tony Vairelles, connait la peine de prison requise contre lui pour une fusillade survenue en 2011. Tony Vairelles écope de trois ans de prison ferme ses trois autres frères sont également condamnés.

Adam Duarte

Rédacteur