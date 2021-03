RC Lens : maintien, ambitions, Metz, le discours cash de Yannick Cahuzac

Zapping But! Football Club

C'est indéniablement l'un des matches attendus du week-end. Dimanche, au stade Bollaert-Delelis et à 15 heures entre le RC Lens et le FC Metz. Deux équipes qui, comme vous le savez, n'en finissent plus de surprendre et visent clairement une place européenne au terme de la saison. Le capitaine lensois, Yannick Cahuzac, était face aux médias ce jour. Voici ce qu'il faut en retenir.

Le match face à Metz

"Il restera ensuite 27 points à distribuer. Et on sait que cela peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Deux défaites de suite et nous pouvons revenir à la 9e place. C'est pourquoi on ne se projette pas aussi loin. On ne se fixe pas un nombre de points. Le maintien, est atteint, ce n'est que du plaisir désormais."

Le maintien

"Le maintien ne se jouera pas à 42 ou 44 points. On sait depuis longtemps que l'on se maintiendra. Cela ne nous a pas empêchés de maintenir notre jeu et d'être performants. On est dans la continuité de cette saison et on met tout en oeuvre pour l'emporter dimanche. Il n'y a pas eu de relâchement."

L'élimination en Coupe



"Inconsciemment, l'équipe s'est relâchée. Elle pensait avoir fait le plus dur. Elle était menée et sur un terrain compliqué, face à un bloc bas. Mais elle était parvenue à revenir à la marque et à inscrire un deuxième but. Elle n'a plus été aussi pertinente et rigoureuse après l'heure de jeu. Mais le groupe est assez mûr et objectif sur ses performances pour l'admettre. Je n'ai pas eu besoin de prendre la parole cette semaine. Il faut espérer que ce soit une bonne piqûre de rappel.