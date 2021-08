RC Lens : malgré Danso, un gros problème en défense face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après des négociations tendues (essentiellement pour le joueur), le Racing Club de Lens est parvenu à s'attacher les services de Kevin Danso pour les cinq prochaines saisons. Augsbourg a accepté l'offre de 5,5 M€ des Sang et Or pour le défenseur autrichien de 22 ans, qui s'était mis en grève depuis plusieurs jours.

La Voix du Nord explique dans son édition du jour que Franck Haise dispose désormais de six défenseurs centraux pour son schéma à trois arrières. Seulement, il n'en aura que deux de valides pour le choc face au Stade Rennais demain, la recrue Christophe Wooh (19 ans), débarquée de Nancy, et Steven Fortes. En effet, Danso n'est pas encore qualifié alors que Massadio Haïdara est blessé, Facundo Medina et Jonathan Gradit suspendus.

RC Lens : questions pour une deuxième saison en Ligue 1 https://t.co/uURD0f7EME pic.twitter.com/cjfRzNtmLR — La Voix des Sports (@lavoixdessports) August 7, 2021