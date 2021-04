RC Lens : Manchester City a fait un beau cadeau aux Sang et Or avant le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

On imagine le visage de Franck Haise et ses hommes hier soir lors de la première mi-temps de PSG-Manchester City. Leur futur adversaire en championnat a survolé les 45 minutes initiales, surclassant son adversaire anglais et ouvrant logiquement la marque grâce à un coup de tête de Marquinhos. A ce moment-là, les Sang et Or ne devaient pas donner cher de leur peau samedi au Parc, surtout que Paris se doit de gagner pour rester au contact de Lille dans la course au titre.

Les Parisiens auront la tête ailleurs samedi

Mais voilà, en seconde période, la physionomie de la partie a changé de façon radicale. A l'heure de jeu, Kevin De Bruyne a égalisé avant que Ryad Mahrez n'offre la victoire à City (2-1). Et un avantage conséquent avant le match retour, à l'Etihad Stadium, mardi prochain. Ce résultat va directement impacter le Racing Club de Lens.

En effet, Mauricio Pochettino a déclaré hier soir que rien n'était perdu, que ses troupes devaient encore y croire. Ce qui signifie que l'entraîneur du PSG fera très certainement souffler plusieurs titulaires samedi face au Racing afin qu'ils soient en forme mardi à Manchester. Par ailleurs, ceux qui seront sur le terrain contre Lens auront la tête au rendez-vous de mardi, étant entendu que la Champions League obnubile le PSG depuis que le Qatar y opère son dopage financier. A Franck Haise et ses troupes d'en tirer profit !