RC Lens : Maracineanu valide le plan lensois pour faire face aux violences dans les stades

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a assisté vendredi soir au match RC Lens – SCO Angers (2-2). L'occasion pour elle de revenir dans La Voix du Nord sur la question sensible des supporters et la manière d'endiguer l'escalade de violence dans les stades français.

« Avec les ministres de la Justice et de l’Intérieur, nous avons abordé trois thèmes. D’abord, voir comment les décisions peuvent se prendre plus sereinement et de manière plus rapide au moment où l’arbitre et le préfet doivent chacun se répartir les rôles sur des décisions sportives et des décisions qui touchent à l’ordre public, lorsqu’un incident a lieu dans un stade. L’autre piste, c’est la sécurité aux abords, à l’entrée du stade et, après, à l’intérieur. Et la troisième, c’est de revoir les évolutions réglementaires, de la grille des sanctions de la Ligue et de la Fédération, pour que l’on sache à quoi s’attendre quand le public d’une équipe est mis en cause », a fait savoir l'ancienne nageuse.

Le travail lensois mis en exergue

Le RC Lens sert d'ailleurs d'exemple à Roxana Maracineanu, qui appuie sur la bonne gestion des dirigeants artésiens après les incidents du derby face à Lille en début de saison : « Arnaud Pouille est le premier directeur de club qui a eu le courage d’aller vers des sanctions commerciales. C’est le premier maillon qui manquait, après les sanctions administratives, judiciaires. C’est important qu’un dirigeant de club se positionne clairement vis-à-vis de ses supporters, qu’on puisse valoriser ce lien qui doit exister et doit être fort entre un club et ceux qui mettent de l’ambiance ». Rappelons quand même que le courage des dirigeants lensois leur a valu une brouille avec les Red Tigers, ultras historiques du club.