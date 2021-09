RC Lens : Martel félicite la direction pour les sanctions dans le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il paraît que les interdictions commerciales que les dirigeants du RC Lens vont prononcer à l'encontre de ceux ayant pénétré sur la pelouse de Bollaert lors du derby ont fait grincer les dents des responsables de sections. Ces derniers, qui subissent déjà le huis-clos imposé par la Ligue, auraient certainement préféré que le club ne fasse rien. Mais Gervais Martel, mythique président du Racing de 1988 à 2017 (moins 2012-13), félicite Arnaud Pouille et les autres décideurs artésiens.

« C’est une bonne décision qu’a pris Lens, a-t-il déclaré sur France Inter. On est chez les fous. Ce n’est pas parce que quelqu’un a fait une connerie qu’il faut répondre et aller sur le terrain. C’est juste impossible. Le terrain, c’est sacré, c’est l’intégrité des joueurs et l’outil de travail. Personne n’a le droit de pénétrer sur un terrain. Cela m’attriste beaucoup parce que le football, ce n’est pas ça. On donne une mauvaise image de notre sport. Le football, c’est festif, aller aux matches avec des amis, passer des bons moments, emmener les enfants. Aujourd’hui, il y a quelques crétins qui se prennent pour Rambo, qui veulent en découdre avec l’équipe adverse. Mais ça ce ne sont pas des supporters. Je connais bien le public de Lens, il y a des gens exceptionnels. Sanctionner les fauteurs de troubles permettra aux vrais supporters de vivre leur passion tranquille et de faire la police entre eux. Il faut que tout le monde se remette sur la bonne ligne. Les clubs paient les frais de police, qui sont extrêmement importants. Il ne faut pas croire que les dirigeants ne font rien. »

