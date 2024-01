RC Lens : un rival de L1 réveille un douloureux souvenir chez Martel

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Dans l'émission 100% Paillade, l'ancien président du RC Lens Gervais Martel a invité les supporters montpelliérains à avoir un peu plus de considération pour la famille Nicollin, qui investit ses deniers personnels dans le club depuis toujours. Lui aussi a été contraint de le faire à une époque où les Sang et Or étaient au plus mal et il a quasiment tout perdu...

"J’y ai laissé quelques plumes"

"Cela me fait toujours marrer ces critiques. Si un mec est plus malin que Laurent et met plus de pognon que la famille Nicollin, il faut lui téléphoner et comme ça, la situation sera réglée ! C’est tellement facile autour d’un verre de dire qu’il faut faire comme ci ou comme ça… Depuis toujours, la famille Nicollin, à commencer par Louis, a fonctionné sur la base de ses fonds propres pour investir dans le club et je suis bien placé pour en parler car j’y ai laissé quelques plumes. Aujourd’hui, on a assiste à une mondialisation des clubs, on voit des présidents à la tête de plusieurs équipes, ça devient très compliqué."

La causerie mythique de Gervais Martel avant le match de charité entre le RC Lens Légendes et la Team UNICEF à Bollaert le 6 juin 2023pic.twitter.com/B82UwFpiod — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) June 7, 2023

