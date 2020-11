RC Lens : Mauricio définit ce petit plus qui permet au Racing de planer

Ça fait quatre jours mais on a toujours autant de mal à s'en remettre : mené 2-4 à Bollaert à la 89e minute par le Stade de Reims dimanche, le Racing Club de Lens est parvenu à revenir au score (4-4). Et il aurait même pu s'imposer si l'arbitre n'avait pas annulé un pénalty préalablement accordé dans la foulée de l'égalisation. Comment les promus peuvent-ils réaliser de tels exploits, pointer aussi haut dans le classement de la Ligue 1 ? Tony Mauricio y a répondu sur le site Lensois.com.

"On a ce supplément d’âme"

"On sait que Boulaye Dia a des qualités de profondeur, il va vite et il nous a fait mal en mettant un doublé. On est tombé sur une bonne équipe de Reims qui restait sur deux victoires de suite. Mais on sait qu’à tous les matches, ce sera compliqué. On tombera toujours sur des individualités fortes."

"De notre côté je ne suis pas surpris parce que l’on fait, quand on prend les joueurs un par un, on voit qu’il y a de la qualité avec le recrutement qui a été réalisé. On a aussi ce supplément d’âme, de guerrier, qui nous aide à gagner des points."