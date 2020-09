RC Lens : mauvaises nouvelles avant la venue du PSG

Il fallait nécessairement être supporter du RC Lens pour savoir que l'équipe de National 2 affrontait hier, en championnat, Sedan. Rencontre qui s'est terminée sur le score de 0-0, mais qui a déjà eu de lourdes conséquences pour l'entraîneur de l'équipe première du Racing, Franck Haise.

En effet, les Sang et Or ont terminé le match à neuf, avec deux expulsions : celles de Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa. Tout sauf anodin puisque, et au minimum, les deux homme sont automatiquement suspendus pour la prochaine venue du PSG à Bollaert jeudi prochain. A noter qu'en fonction de la sanction, qui sera communiquée cette semaine par la commission de discipline, Haïdara et Pereira Da Costa pourraient également manquer le déplacement à Lorient, dimanche prochain à 15 heures.