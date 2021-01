RC Lens : Mediapro, Canal +, Franck Haise attend déjà la suite

En dépit de ses excellents résultats à la tête du RC Lens, Franck Haise ne peut être un entraîneur totalement heureux. La faute, notamment, à la tragédie sanitaire qu'est le coronavirus et les tribunes totalement vides de Bollaert les soirs de match. La faute, également, à des contraintes financières qui accablent tous les clubs en raison du scandale Mediapro et qui pourraient toucher le RC Lens dans les prochaines semaines avec des licenciements.

En attendant que Canal + fasse une offre à la LFP, et que les droits TV soient enfin redistribués, l'entraîneur des Sang et Or a donné son point de vue. Exigeant enfin que des personnes compétentes gèrent le dossier. Ce qui, à la LFP, ne serait pas du luxe. Propos accordés à Lensois.com. "Ce qui compte surtout c’est de trouver les solutions. Le problème est là on ne va pas le changer. Il y a des personnes concernées et compétentes pour ça. Evidemment, on est concernés, mais sur les solutions, on ne peut pas faire grand-chose. Je laisse les gens compétents trouver les solutions, j’espère le plus vite possible."