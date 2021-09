RC Lens : Medina a fait son entrée dans les livres d'histoire sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

D'un maître coup de tête sur un corner venu de la droite, Facundo Medina a inscrit le deuxième but lensois dimanche au Matmut-Atlantique. Un but alors synonyme d'une avance de deux réalisations et qui a permis aux Sang et Or de s'envoler vers une victoire finalement difficile à obtenir face aux Girondins de Bordeaux (3-2).

Mais surtout, l'Argentin a inscrit son nom dans la grande histoire du Racing. Selon l'excellent compte Twitter RC Lens database, il s'agissait en effet du 500e but en première période d'un match de Ligue 1. Certes, on a plutôt tendance à retenir les comptes ronds des buts inscrits au terme des matches mais voilà tout de même une belle occasion pour l'Argentin de faire en sorte qu'on se souvienne de lui pour toujours.

