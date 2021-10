RC Lens : Medina fait une annonce forte aux supporters avant Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il n'a pas vraiment eu de chance, Facundo Medina, depuis son arrivée à Lens. Lui qui a connu les ambiances enflammées du Monumental de River Plate a dû se contenter d'un Bollaert vide la plupart du temps, entre huis clos et crise sanitaire. Mais, bonne nouvelle, l'enceinte artésienne devrait de nouveau faire le plein demain pour la réception de Metz. Le défenseur central argentin s'en est réjoui.

« Je suis content du retour du public au stade, a-t-il expliqué au site Lensois.com. C’est vraiment une force supplémentaire pour nous. On sent leur envie et ça nous motive encore plus. Les supporters nous aident à aller de l’avant, à nous dépasser, donne le meilleur de nous-mêmes pour aller accrocher des victoires. »

