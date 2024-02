RC Lens : Ménès traite un Sang et Or de pleureuse !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Âmes artésiennes sensibles s'abstenir... Si la défaite concédée à Bollaert contre Monaco (2-3) dimanche a été difficile à digérer, ne lisez pas ce qui suit. Car Pierre Ménès s'est bien lâché à l'encontre de Florian Sotoca, qu'il accuse de passer son temps à pleurer sur les terrains. Dans son échange hebdomadaire avec les supporters, le journaliste a aussi dit tout le mal qu'il pense de Facundo Medina mais c'est surtout l'attaquant qui a pris cher...

"Une propension à utiliser ses glandes lacrymales de façon récurrente"

"C'est bien que Letexier aille voir l'action et qu'il reste sur sa décision. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Malgré les habituelles gérémiades lensoises, surtout Sotoca, qui a une propension à utiliser ses glandes lacrymales de façon récurrente. Il y a des choses qui m'agacent dans cette équipe, dont Sotoca qui passe son temps à chouiner. Et Medina... C'est le joueur que tout le monde déteste quand il est en face et que tout le monde adore quand il est dans son équipe. Je trouve qu'il jouit d'une certaine impunité."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Face à Pierrot (1/4) : "Il y a des choses qui m'agacent à Lens, à commencer par Sotoca et Medina"



Arbitrage français, Strasbourg rechute, pénalty Sotoca, Still vs Reims, PES & Top Spin, Federer, Lensois fébriles, Arthur Jorge et LOSC limité.https://t.co/8Tx8Grj2f3 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2024

Podcast Men's Up Life