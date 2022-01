RC Lens - Mercato : après son bijou contre l'ASSE, Fofana a fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En trois match en 2022, le RC Lens a systématiquement marqué dans les arrêts de jeu. Contre Lille (2-2, 4 t.a.b. à 3) en Coupe, face à Rennes (1-0) ou hier à Saint-Etienne (2-1), les Sang et Or ont pris l'habitude de faire la différence sur le buzzer. Et pour la deuxième fois, la lumière est venue de Seko Fofana, déjà héros du derby. A Geoffroy-Guichard hier, le capitaine sang et or a trouvé la faille de la même façon que contre le LOSC, à savoir d'une frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée. Du grand art qui justifie l'intérêt de clubs étrangers pour lui.

Mais, bonne nouvelle pour les supporters lensois, l'Ivoirien ne semble pas décidé du tout à quitter Lens cet hiver. Interrogé sur son avenir par Canal+ hier soir, il a répondu : "Les rumeurs à mon sujet ? Ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Je suis concentré sur le terrain et ça ne me perturbe pas. Mon souhait, c'est de continuer l'aventure et qu'on aille le plus loin possible. J'ai toujours dit que je me sentais très bien ici. On verra bien comment les choses vont se passer".

🗨️ Seko Fofana (@RCLens) : "Je me sens très bien ici, on verra bien comment les choses vont se passer"



