RC Lens - Mercato : Bosz a offert une recrue sur un plateau aux Sang et Or !

En fin de contrat cet été avec Toulouse, Stijn Spierings a décidé de rejoindre librement le RC Lens cet été. Mais le milieu de terrain néerlandais a connu une adaptation très compliquée chez les Sang et Or, au point qu'il a déjà fait son retour au Téfécé sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE STIJN SPIERINGS Bosz a recalé Spierings au PSV ! Mais alors que l'on croyait que Stijn Spierings avait snobé le PSV Eindhoven pour signer au RC Lens, le journal L'Équipe a fait ce samedi une révélation à ce sujet. D'après nos confrères, le natif d'Alkmaar aurait finalement eu comme priorité cet été un retour dans son pays de naissance et un départ au PSV. Mais le changement d'entraîneur aurait tout changé, Peter Bosz, qui a remplacé Ruud Van Nistelrooy, ne voulant pas de Stijn Spierings. Ce serait donc pour cela que le joueur de 27 ans a rejoint le club artésien. Les unes de L'Équipe du samedi 23 septembre. pic.twitter.com/IugkZxXleX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que l'on croyait que Stijn Spierings avait snobé le PSV Eindhoven pour signer au RC Lens cet été, le journal L'Équipe a a fait ce samedi une révélation à ce sujet.

Fabien Chorlet

Rédacteur