RC Lens - Mercato : coup de tonnerre confirmé pour l’avenir de Seko Fofana !

À peine transféré, il doit déjà faire ses valises. Arrivé cet été pour 25 millions d’euros et après une qualification pour les phases de groupes de la Ligue des Champions, Seko Fofana va subitement devoir faire ses valises et s’envoler vers un autre club. Pour cause, le championnat saoudien autorise un maximum de 8 étrangers par équipe.

Même scénario que Vincent Aboubakar

L’attaquant Camerounais avait connu le même sort avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Cette fois-ci, l’ancien Lensois doit partir pour laisser la place à David Ospina. Aucune rumeur n’a fait surface quant à un retour de l’Ivoirien dans le Nord, mais les supporters lensois doivent tout de même avoir une lueur d’espoir.

🚨🚨🚨: @Riy_Local



Seko Fofana quittera Al Nassr lors de la prochaine période hivernale !



Le club inscrira David Ospina (GK) à sa place



🟡🔵 pic.twitter.com/A81qGiKcvP — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2023

