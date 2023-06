RC Lens - Mercato : envoyé à l'OGC Nice, Samba répond et fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pour la deuxième fois consécutive, Brice Samba, qui sort d'une magnifique première saison avec le RC Lens, a été convoqué en équipe de France pour le rassemblement du mois de juin. Et au moment de signer des dédicaces après un entraînement avec les Bleus, le gardien lensois a été interpellé ce mardi par un supporter de l’OGC Nice.

"Je suis bien à Lens"

"On cherche un gardien à Nice, ça t’intéresse pas ?", a lancé le supporter niçois. Ce à quoi l'ancien portier de l'Olympique de Marseille lui a répondu après avoir esquissé un sourire : "Je suis bien à Lens, il y a la Ligue des Champions." Brice Samba n'a pas donc pas l'intention de quitter les Sang et Or cet été.

Brice Samba répond à un supporter niçois qui souhaite le rapatrier à Nice 😂😭pic.twitter.com/K0kHfk3gqL — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 13, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Lors du rassemblement avec l'équipe de France, le gardien du RC Lens, Brice Samba, a répondu à un supporter de l'OGC Nice qui souhaitait le rapatrier sur la Côte d'Azur.

Fabien Chorlet

Rédacteur