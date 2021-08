RC Lens – Mercato : Franck Haise valide déjà son nouveau coup « à la Badé »

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Arrivé cet été en provenance de Nancy, Christopher Wooh (19 ans) réalise des débuts remarqués au RC Lens. Face à l'Udinese samedi (4-1), le jeune défenseur a une nouvelle fois été très bon... Arrachant même déjà quelques compliments de son entraîneur Franck Haise.

Plus que le deuxième but de son stoppeur lors de la préparation, le technicien a apprécié la force mentale de Christopher Wooh : « C’est un jeune joueur, mais il a prouvé qu’il est dans le ton (…) C’est un poste important, je l’ai titularisé là car je sens qu’il a les capacités. Il y a un an, c’était Loïc Badé que personne ne connait ou presque, pour au final faire la saison que l’on sait, Christopher de son côté fait une bonne préparation. Il fait de petites erreurs comme d’autres, mais on sent qu’il est attentif et je suis satisfait de ce qu’il fait pour le moment ».

Sauf surprise, Christopher Wooh devrait être dans le onze de départ pour le choc de reprise en Ligue 1 face au Stade Rennais dimanche prochain (13h).