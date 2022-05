RC Lens - Mercato : Haise fataliste par rapport aux départs majeurs de l'été ?

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Arnaud Kalimuendo de retour de prêt au PSG et courtisé notamment en Italie, Seko Fofana dans le viseur de l'AC Milan et de clubs anglais, Cheick Doucouré tout proche de s'engager avec Crystal Palace, Facundo Medina suivi par Manchester United depuis deux ans, Jonathan Clauss supervisé à de nombreuses reprises par des écuries étrangères... Les joueurs du RC Lens ont la cote et une saignée devrait avoir lieu à l'intersaison.

L'un des moyens de l'empêcher, ou du moins de l'atténuer, serait éventuellement de voir le Racing jouer l'Europe. Mais, selon L'Equipe, "Franck Haise a quelques doutes sur la portée d'une qualification européenne pour retenir de potentiels partants cet été". La possibilité de jouer dans un grand championnat compte davantage que de vivre des soirées continentales à Bollaert. Il reste donc trois matches aux supporters lensois pour profiter du talent de leurs protégés !

La une de L'Équipe du dimanche 8 mai.

Pour résumer Le RC Lens s'attend à voir partir plusieurs joueurs importants de son effectif cet été. Et son entraîneur, Franck Haise, pense que même une qualification européenne ne suffira pas à les inciter à rester, lui dont l'équipe joue à Reims cet après-midi.

