RC Lens - Mercato : Haise perd un joueur mais se frotte les mains avant la Ligue des Champions

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le départ de Julien Le Cardinal vers Brest est plus proche que jamais. Selon Foot Mercato, le SB29 et le RC Lens sont en effet tombés d’accord cette nuit pour un prêt d'un an sans option d'achat. Cette opération n’a pas fait perdre le sourire à Franck Haise. Interrogé sur le tirage au sort réservé au RC Lens en phase de groupes de la Ligue des champions, - Arsenal, PSV et le Séville FC - l’entraîneur des Sang et Or s’est frotté les mains de se mesurer à de tels cadors.

Haise se réjouit du groupe en C1

« Vingt et un ans après, on revient en Ligue des champions et il y a d’un côté un recommencement avec une sorte de tradition car on a la chance de jouer Arsenal, explique Haise dans L’Équipe. C’est un grand club qui n’a pas fait la Ligue des champions depuis sept ans. Et ça va rappeler de très beaux souvenirs à pas mal de gens à Lens même chez des anciens joueurs. En plus, nous avons une proximité géographique, certaines similitudes avec une équipe généreuse. J’ai vu récemment Arsenal et c’était très intéressant dans le jeu. Séville, c’est une équipe habituée à ces joutes européennes et on aura plaisir à revoir Loïc Badé qui avait débuté l’aventure en L1 avec nous (...) Ce sont trois foots différents, ça va nous permettre de côtoyer le meilleur. Il y a des groupes qui peuvent faire plus peur mais ça reste un groupe de C1. On aurait eu des espoirs dans n’importe quel groupe mais celui-là peut nous en donner encore plus. On veut montrer une belle image de notre club que ce soit à Bollaert ou à l’extérieur. Toutes les équipes peuvent avoir tous les espoirs de ce groupe. On peut tous penser qu’Arsenal a un temps d’avance sur les trois autres mais ça reste un groupe ouvert. On aura six beaux matches à jouer. »

