RC Lens - Mercato : l'immense geste de Fofana, gros coup dur pour Kakuta !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le coronavirus ne laisse pas respirer le RC Lens. Déjà touché plus tôt dans la saison, le club artésien avait fait état d’un cluster ces dernières semaines et celui-ci ne semble pas avoir encore quitté la Gaillette.

Selon France Bleu Nord, Gaël Kakuta est en effet le huitième joueur du RC Lens touché par le Covid-19 en deux semaines. Le milieu offensif de 29 ans a été testé positif ce mercredi et placé à l'isolement.

Comme le protocole sanitaire l’exige, l’ancien joueur du SCO d’Angers est d'ores et déjà forfait pour le match de dimanche contre le Nîmes Olympique pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (15h). Demain, Franck Haise dévoilera l’état de ses troupes en conférence de presse.

Fofana a snobé Bergame pour le RC Lens

Par ailleurs, Seko Fofana (25 ans) a confirmé avoir snobé l'Atalanta Bergame pour signer au RC Lens lors du dernier mercato estival. « J’aurais pu avoir l’opportunité de jouer la Ligue des Champions puisque l’Atalanta m’avait fait une offre. C’est vrai que c’est une équipe magnifique mais je n’ai pas eu peur de dire non parce que je voulais rejoindre ce projet [lensois] », a-t-il confié à France Football.