RC Lens - Mercato : le club a un bon ambassadeur en Angleterre

Drôle de trajectoire que celle de Taylor Moore. Né en Angleterre, le défenseur est venu en France à l'âge de 7 ans. Repéré par le RC Lens cinq années plus tard, il a fréquenté La Gaillette en même temps que les sélections de jeunes anglaises. Et comme il l'a expliqué à France Football dans l'édition de cette semaine, il ne cessait de dire aux Three Lions de tenter l'aventure à l'étranger comme lui…

"Les Anglais ont pris conscience qu'ils peuvent y aller"

"En France, si tu es assez bon pour jouer, l'âge ne compte pas. Parfois, en sélection, je me disais en observant certains coéquipiers : "Mais lui, s'il était à Lens, il jouerait direct !". En Angleterre, on va multiplier les prêts, parce que le système est fait comme ça. Pour passer des jeunes au groupe pro, le prêt est quasi obligatoire. L'étranger est donc devenu une possibilité en de plus en plus explorée, et la France est un championnat qui attire. Les Anglais ont pris conscience qu'ils peuvent y aller et qu'ils auront l'opportunité de jouer !"

Le Racing possède donc un bon VRP en la personne de Taylor Moore. Dommage, simplement, qu'il évolue en Troisième division avec Blackpool car les "Sang et Or" recherchent certainement des renforts d'un meilleur niveau…