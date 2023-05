RC Lens - Mercato : Oughourlian vend la mèche pour des départs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Hier soir, face à Ajaccio, le RC Lens a assuré sa seconde place en Ligue 1 et va donc officiellement participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle sur le plan sportif et financier pour les Sang et Or qui vont faire leur grand retour sur la scène européenne. Interrogé en zone mixte, le président du RC Lens a annoncé qu’il s’attendait à des départs.

« C'est difficile pour moi de répondre parce qu’on n’a pas toujours la main sur ces choses-là. On est conscients de notre taille et on sait que si des gros clubs viennent pour nos joueurs ou pour les membres du staff, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire, comme depuis depuis 2 ou 3 ans. Il faut qu'on se prépare à ces éventualités en sachant qui on est et d'où on vient », a commenté Joseph Oughourlian au micro de RMC Sport.

Une équipe très compétitive pour la plus belle des compétitions européennes ? Joseph Oughourlian préfère prendre du temps avant de s’avancer sur le sujet, « On reviendra vous voir dans quelques semaines, dans quelques mois, et on aura beaucoup plus d'éléments pour répondre à cette question », a-t-il annoncé.