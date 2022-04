RC Lens - Mercato : les supporters des Sang et Or valident la probable arrivée de Cabot

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le RC Lens dépasse les attentes en Ligue 1 cette saison. Les Sang et Or sont encore en course pour aller décrocher une place européenne à l’issue de cette saison. Les bonnes performances de l’équipe font que de plusieurs joueurs sont convoités. Pour anticiper d’éventuels départs, le RC Lens devrait enregistrer l’arrivée de Jimmy Cabot. Une signature qui semble déjà ravir les supporters.

D’après un sondage, réalisé par nos confrères de Lensois.com, 55.95% des votants pensent que Jimmy Cabot « serait une excellente recrue pour apporter de la concurrence au poste de piston ». Le milieu de terrain angevin viendra compenser un probable départ de Jonathan Clauss, très suivi en Europe.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : Franck Haise tient le remplaçant de Clauss ! https://t.co/S3u9ZIQOQt — But! Lens (@But_Lens) April 25, 2022

Pour résumer Alors que Jimmy Cabot devrait rejoindre le RC Lens cet été, sa probable arrivée est déjà validée par les supporters lensois. Dans un sondage, réalisé par nos confrères de Lensois.com, une grande majorité des votants voient l'arrivée de Cabot comme utile.

Adam Duarte

Rédacteur