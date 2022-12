RC Lens - Mercato : Medina de retour contre le PSG, Pouille fait le point sur le recrutement

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Deux événements majeurs dans la vie du RC Lens interviendront demain dimanche 1er janvier 2023. Tout d'abord, ce sera l'ouverture du marché des transferts hivernal, qui durera un mois. Ensuite, il y aura la réception du leader du championnat, le PSG, avec l'ambition de lui infliger sa première défaite de la saison. Pour cette affiche, Facundo Medina sera bien présent, alors qu'il est sorti à l'heure de jeu à Nice (0-0) jeudi après avoir ressenti une douleur aux ischios. Mais le solide défenseur argentin pourra bien tenir sa place face aux champions de France. Par ailleurs, le directeur général du RCL, Arnaud Pouille, a fait un point sur les ambitions de son club pour le mercato hivernal dans La Voix du Nord : "On ne craint pas de perdre des joueurs. On ne va pas changer de discours : s'il y a une opportunité pour un gars où les intérêts du club peuvent se retrouver, pas de souci, mais on est sur une logique de groupe restreint ; chacun a sa place et sa fonction". FACUNDO MEDINA opérationnel pour la rencontre de ce dimanche contre le PARIS SAINT-GERMAIN. L’EXCELLENTE NOUVELLE du jour. #RCLPSG pic.twitter.com/TzZFo1tnLm — 𝗠SV FOOT 🦅 (@MSVFoot) December 31, 2022

Pour résumer Dimanche 1er janvier 2023, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et le RC Lens affrontera le PSG dans un choc au sommet du championnat. Pour les Sang et Or, les nouvelles sont bonnes, avec le retour de Facundo Medina.

Raphaël Nouet

Rédacteur