RC Lens - Mercato : Seko Fofana affiche une énorme déception avec Bollaert et les supporters

Seko Fofana monte en puissance. Transfuge de l’Udinese l’été dernier, le milieu de terrain de 25 ans a mis un peu de temps pour prendre ses marques en Artois mais dégage aujourd’hui une puissance qui fait du bien à tout le groupe. L’intéressé ne regrette absolument pas son choix d’avoir signé au RC Lens au mercato.

« Je suis très content parce que quand j’ai fait le choix de rejoindre Lens, j’ai été confronté à plein de personnes qui ne comprenaient pas, affirme-t-il dans France Football. Que ce soit en Italie, les supporters de l’Udinese, l’entourage ou même les amis qui parfois remettaient ma décision en question. Quand on voit ce qu’il se passe depuis, beaucoup retournent leur veste. Je savais que j’allais être confronté à tout ça mais j’avais un challenge avec le club. Je n’ai jamais douté de mon choix. »

« Je n’ai pas eu le plaisir de jouer devant ce public »

Le seul regret pour Fofana en Artois ? Ne pas pouvoir jouer dans un stade Bollaert plein en raison de la crise sanitaire. « Oh là là… Je pense que ce serait incroyable. Je n’ai pas eu le plaisir de jouer devant ce public, mais de ce que j’entends et de ce que j’ai vu, ça doit être quelque chose d’exceptionnel, a-t-il ajouté. Je suis très triste que les supporters ne puissent pas vivre ça avec nous alors qu’ils sont restés derrière le club en Ligue 2 et qu’ils sont toujours là. C’est aussi pour ça qu’on arrive à faire la différence. On pense à eux qui n’ont pas pu profiter de cette belle saison au stade. »