RC Lens - Mercato : Seko Fofana se distingue et attire en Italie

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens, va-t-il se qualifier pour une compétition européenne à l’issue de cette saison ? SI pour le moment les Lensois ont encore toutes leurs chances d’y parvenir, c’est en grande partie grâce à un joueur très important cette saison : Seko Fofana.

Le milieu ivoirien apporte énormément dans l’entrejeu de son équipe et son impact s’illustre par un chiffre : 9. C’est le nombre de cartons jaunes qu’a provoqué le Lensois depuis le début de la saison en championnat. Aucun n’autre joueur ne fait mieux dans l’élite.

Le Milan AC intéressé

Les performances de Fofana font de lui l’objet de nombreuses convoitises. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le Milan AC aurait coché le nom du lensois comme alternative à la piste Renato Sanches.

🚨En plus de Renato Sanches 🇵🇹, Seko Fofana 🇨🇮 serait entré dans la shortlist de l'AC Milan cet été au poste de milieu créatif.



La priorité reste le joueur du LOSC, mais le dossier est complexe. Fofana est également dans le viseur de l'#OM et l'#OL. pic.twitter.com/Cjrm4MKcu9 — Foot sur 7 (@footsur7fr) February 23, 2022