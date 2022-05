RC Lens - Mercato : un jeune milieu de Guingamp va débarquer

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Si le RC Lens risque d'avoir un été agité dans le sens des arrivées et des départs au sein du groupe de Franck Haise, les Sang et Or travaillent quand même à tous les niveaux pour renforcer l'équipe.

D'après Gaëtan Pinel, correspondant du Télégramme à Guingamp, le Racing va récupérer un milieu de l'EAG pour sa réserve : le jeune Mouhamed Dosso (20 ans).

Jamais apparu au sein du groupe professionnel en Ligue 2, ce jeune milieu défensif viendra dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve en National 3.

Dosso (Guingamp) débarque au RC Lens Le RC Lens va enrôler le jeune milieu de l'EA Guingamp Mouhamed Dosso (20 ans) pour renforcer son équipe réserve reléguée en National 3.

