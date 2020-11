RC Lens : Haise répond sèchement à l’OM et annonce des mouvements

La polémique avec l’OM

« À partir du moment où il y a un match Dijon - Lens dimanche, il se disputera dimanche ! Il y a des dates qui seront libérées avec la Coupe de France, on jouera l’OM à un moment où un autre. Il me semble évident qu’on doit jouer ce qui était prévu pour nous et pour Dijon. C’est la logique qui prime. »

Un turnover à prévoir sur les 3 prochains matches

Tout le monde est apte et disponible à l’entraînement. Ganago ? Il aurait pu faire 10 ou 15 minutes contre Anderlecht mais j’avais décidé de lui faire faire des grosses séances. Au vue de sa semaine, il est apte et en forme. Il y aura certains mouvements sur certains postes, notamment offensifs, en raison de l’accumulation des matches. On en a trois en une semaine. Je pense notamment à Simon Banza, je suis très content d’avoir des joueurs offensifs en forme pour les échéances qui viennent.

Le socle défensif ne fera pas toute la saison

« On a pris 8 buts sur les deux derniers matches, contre Lille (0-4) et Reims (4-4). Ce n’est jamais anecdotique. Il y a eu des erreurs individuelles, un manque de concentration, des équilibres imparfaits... On travaille dessus, notamment à l’entraînement et en amical contre Anderlecht. On a une défense à 3 qui est sortie en début de saison car elle est performante, mais c’est peu probable qu’elle tienne toute la saison en raison des blessures ou autres. »

Dijon a un vrai potentiel

« Dijon va gagner, quand je ne sais pas et j’espère que ce ne sera pas ce week-end. Mais ils ont un vrai potentiel. Il y a des périodes qui sont moins bonnes mais je trouve qu'ils ont trouvé de l’équilibre sur les derniers matches. Ils ne perdent plus chez eux non plus... C’est une équipe de L1, on la connaît, on l'a jouée en amical. Il y a de la qualité. »

Seko Fofana est de mieux en mieux

« Je ne parle jamais d’objectif de points, mais d’objectif de maîtrise, de performances, d’engagement, de vie de groupe, de contenu et d’état d’esprit. Maintenant, c’est à nous de reproduire ce qu’on fait et d’éviter de s’exposer bêtement. Après, je n’ai aucune idée de ce que pensent les autres équipes en face. Seko Fofana ? Il est apte à commencer un ou des matches à venir. Il peut nous apporter sa capacité à défendre en avançant, à se projeter après la récupération, casser des lignes par sa conduite. C’est ce qu’on attend de lui, avec aussi une maîtrise technique sous pression. Il n’est pas encore à 100% mais je vois très bien que, chaque semaine et même chaque jour, il est de mieux en mieux. »