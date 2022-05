RC Lens - Mercato : un premier chèque de 25 M€ attendu cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens dépasse les attentes cette saison en championnat. Les Sang et Or ont produit un beau football tout au long de la compétition et, à trois journées de la fin, peuvent encore croire à une qualification européenne. Ces bons résultats attirent l’intérêt de plusieurs clubs pour certains joueurs, dont un pourrait rapporter 25 millions d’euros cet été.

En effet, les dirigeants lensois aimeraient au moins 18 millions pour se séparer de Cheick Doucouré. Une valeur qui pourrait monter jusqu’à 25 millions quand on compare les prix payés pour certains joueurs du même âge.

#RCLENS || 18 millions pour Cheick Doucouré c’est à mon goût, un chouïa trop peu, quand je vois combien de joueurs de son âge partent pour des prix fous alors qu’ils ont beaucoup moins montré que le Malien … 25 millions c’est ce qu’il vaut pour moi. — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) May 1, 2022

Adam Duarte

Rédacteur