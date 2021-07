RC Lens - Mercato : une piste louche en attaque, un comité d’accueil musclé pour l’ASSE ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les supporters du RC Lens vont-ils répondre présents pour les grands débuts des Sang et Or la saison prochaine ? Enfin débarrassés (partiellement) de la Covid, Bollaert pourrait ne plus résonner creux le 15 août pour le retour de la compétition contre l’ASSE.

Déjà, les Red Tigers ont lancé un comité d’accueil musclé aux Verts en demandant à tous les fans du RC Lens de venir encourager en masse les joueurs de Franck Haise. On se rappelle que les Sang et Or n’avaient fait qu’une bouchée des joueurs de Claude Puel lors de leurs deux confrontations en 2020-2021...

Au niveau du mercato, le nom de Georgios Giakoumakis (Venlo, 26 ans) revient avec insistance au RC Lens. Le compte MSV Foot assure qu’il ne s’agit pourtant pas du pan B des dirigeants artésiens au poste d’avant-centre. La raison ? Le board lensois n’aurait pas encore arrêté son choix définitif pour le futur 9.

#ASSE Les Red Tigers attendent les Verts : Via un communiqué publié ce samedi sur leur compte Facebook, les Red Tigers invite tous les supporters des Sang et Or à venir en masse et à afficher leurs couleurs...https://t.co/nhbv8EXsQD — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 24, 2021