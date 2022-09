RC Lens : Messi s’en mêle, encore une belle annonce à venir pour Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Seko Fofana (27 ans) réalise un début de saison sur les chapeaux de roue. Après avoir brillé lors de ses premières sorties, le capitaine du RC Lens a fait parler de lui en annonçant sa prolongation à la surprise générale en plein Bollaert !

Le milieu de terrain du RC Lens pourrait ne pas en avoir terminé avec les bonnes nouvelles puisqu’il est nommé pour le titre du plus beau but du mois d’août en Ligue 1 ! Fofana est en course après sa superbe frappe du droit depuis l’extérieur de la surface contre le Stade Rennais (2-1).

Le Monégasque Krepin Diatta, le Montpelliérain Téji Savanier, le Parisien Lionel Messi et le Brestois Pierre Lees-Melou sont ses concurrents pour cette distinction honorifique.