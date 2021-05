RC Lens - Monaco (0-0) : les tops et les flops de ce match nul sans saveur

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les Tops

Jean - Louis Leca

Assurément l’un des hommes de la soirée côté Lensois. Très en forme ce dimanche, le portier des Sang et Or s’est montré décisif à de nombreuses reprises face à l’ASM. Son arrêt sur une frappe au ras de terre de Gelson Martins (18e) et son envolée face à Kevin Volland (28e) ont permis de maintenir les siens à flot, alors que les hommes de Franck Haise ont longtemps souffert dans cette partie. Peu sollicité en seconde période.

Seko Fofana

On avait peu de doutes sur les qualités du milieu de terrain suite à sa saison rondement menée. S’il n’a pas autant brillé dans l’entrejeu comme il a souvent pu le faire lors de cet exercice 2020-2021, l’ancien joueur de l’Udinese s’est montré précieux dans son orientation de jeu. Les renversements de Seko Fofana et ses percées ont d’ailleurs fait le plus grand bien à ses coéquipiers, à la peine pour se créer la moindre occasion. Intéressant dans la construction, le milieu a failli punir l’ASM en seconde période suite à une frappe qui est venu s’écraser sur le poteau de Leconte (76e).

Massadio Haidara

Tout au long de la saison, nombreuses ont été les louanges à se diriger vers Jonathan Clauss, indispensable sur le côté droit de la défense lensoise. Mais face à Monaco, Massadio Haidara a livré une bonne prestation dans son couloir gauche. Très disponible et utile dans son rôle de piston en phase offensive, le Malien a su apporter le danger dans la défense monégasque, en témoigne ses deux montées qui n’ont finalement pas profité à Ganago (32e) et Doucouré (43e). A l’image de la défense des Sang et Or, Haidara a bien contenu les offensives adverses.

Les Flops

Sotoca et Badiashile Credit Photo - Icon Sport

Ignatius Ganago

Soirée délicate pour le Camerounais ! Auteur de 7 réalisations depuis le début de la saison, l’attaquant n’a pas été en réussite ce dimanche face à l’AS Monaco. Invisible durant la première demi-heure de la partie, Ignatius Ganago s’est montré guère à son avantage lors de ses rares prises de balles et incursions. Manque de justesse technique, imprécis à l’image de sa frappe dévissée sur une belle remise d’Haidara (32e), l’avant-centre n’a pas réussi à faire la différence. Logiquement remplacé par Arnaud Kalimuendo en seconde période (72e).

Cheikh Doucouré

On a pas reconnu le Cheikh Doucouré de cette saison, pourtant l'un des hommes forts de l'effectif lensois depuis sa remontée en Ligue 1. La soirée a mal commencé pour l’international malien, auteur d’une grosse semelle sur Tchouameni (8e). Une faute ayant provoqué un bon coup franc pour l’ASM et conduit à un but de Badiashile finalement refusé par la VAR. Peu en vue dans le milieu de terrain, à contrario de Seko Fofana, le joueur de 21 ans a souffert de la comparaison. A l’image de l’équipe, il a été laborieux dans les phases de transition et a semblé couler sous la pression.