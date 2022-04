RC Lens : Montanier (TFC) ravit de retrouver les Sang et Or en 2022-23

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Le RC Lens réalise une très bonne saison en championnat. Les Sang et Or seront en Ligue 1 la saison prochaine et ils peuvent encore aller décrocher une place européenne. L’ancien coach du RC Lens Philippe Montanier retrouvera la Ligue 1, la saison prochaine, avec Toulouse. Il s’est exprimé sur ses retrouvailles à venir avec son ancien club.

Pour Bein Sport, il confie sa joie de revenir : « Chacun son histoire, Chaque page a son histoire. Lens, c’était Lens, c’était de bons moments avec des gens fantastiques. Là, il y a un petit plus. C’est un club avec lequel je suis monté en tant que joueur. Remonter comme entraîneur, c’est top ! »

[📺LIVE] ⚽️ #Ligue2BKT

🎙 Philippe Montanier : "C'est l'un des meilleurs moments de ma carrière !" pic.twitter.com/v0TrRKKSjO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2022

