RC Lens - Nice : les Sang et Or accrochés, les 4 choses à retenir du "Haisico"

Un manque d’efficacité problématique chez les Sang et Or

Toujours invaincu le RC Lens fait du surplace en Ligue 1… Et Will Still va encore pouvoir pester contre le manque de réalisme offensif de son équipe. Dans le jeu, les Sang et Or auront été très supérieurs mais auront manqué la conclusion à l’image du très bon M’Bala N’Zola, qui a trouvé le poteau (11ème minute) ou du jeune Labeau-Lascary qui a buté sur Bulka alors qu’il était en position idéale (71ème minute). Il y a aussi eu beaucoup de frappes à côté (Machado, etc.) ou détournées (Frankowski).

A l’instar de Bulka, Samba a encore été immense

Si Lens a la meilleure défense de Ligue 1 cette saison, elle le doit aussi et surtout au grandiose Brice Samba. Le deuxième gardien de l’équipe de France a eu peu de choses à faire mais son arrêt au sol face à Bouanani est un modèle du genre (28ème minute), il y avait du Bernard Lama dans sa prise de balle sur la tête de Pablo Rosario (66ème minute) et que dire de son double arrêt devant Guessand puis Boudaoui (81ème minute). Il est même passé proche d’une passe décisive sur une relance incroyable (85ème minute). Encore un gros match de sa part !

Zaroury a vu rouge

S’il avait fait des débuts intéressants avec le Racing, Anass Zaroury marque le pas depuis sa blessure à Monaco. Rentré en jeu, à la place d’Angelo Fulgini, l’ailier marocain a récolté deux cartons jaunes stupides en à peine plus de 20 minutes, laissant les siens à 10 à la 86ème minute.

Haise repart frustré

Si Bollaert n’a pas été ingrat en accueillant chaleureusement Franck Haise, le coach du Gym n’a pas eu la vie facile pour son premier retour dans l’Artois. Il faut dire que si son équipe a eu quelques balles de hold-up (poteau de Bouanani à 0-0 à la 28ème minute), son Nice a pris un bouillon dans le jeu pendant 45 minutes … Avant de se faire flouer d’un penalty pour un croque-en-jambe d’Andy Diouf sur Hichem Boudaoui (63ème minute). Après recours à la VAR, François Letexier a décidé de ne pas siffler. Il y aura de quoi avoir quelques regrets au final…

La fameuse action controversée de la 63ème minute pour vous faire un avis :

🧐| Pas de pénalty, êtes-vous d’accord avec la décision de l’arbitre ? 🔄⚖️ #RCLOGCN pic.twitter.com/LaSnfCnWvU — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024