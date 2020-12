RC Lens : Niko Kovac (AS Monaco) encense le travail de Franck Haise

Tous les deux battus le week-end dernier, le Racing à domicile par Montpellier (2-3), l'ASM au Vélodrome (1-2), Lens et Monaco vont tenter de se relancer demain soir à Louis-II. Les deux équipes sont séparées par deux points et trois places au classement (l'équipe de la Principauté est 6e, les Sang et Or 9es). Un fait étonnant quand on compare les budgets de chaque écurie ou qu'on se souvient que le RCL est promu cette saison.

"J'ai une très bonne opinion du RC Lens"

Mais l'entraîneur monégasque, Niko Kovac, ne semble pas surpris par le parcours lensois. En conférence de presse, il a dit tout le bien qu'il pensait de son futur adversaire ainsi que de son entraîneur, Franck Haise.

« J’ai une très bonne opinion du RC Lens, qui est promu et qui joue très bien. C’est un très bon adversaire, qui est assez proche de nous au classement. Nous devrons être à 100% pour faire une bonne performance face à eux. Il faudra être prêts mentalement à une grosse bataille et ne surtout pas prendre ce match à la légère. Si nous voulons rester au contact des équipes de tête, il faut effectivement que l’on gagne nos trois derniers matchs avant la trêve. Si nous perdons un match supplémentaire, un petit écart va se créer. »