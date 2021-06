RC Lens : nouveau coup dur pour Oughourlian, Farinez est encore là pour le consoler !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Wuilker Farinez porte haut les couleurs du RC Lens à la Copa América. De nouveau titulaire cette nuit, le gardien du Venezuela a permis aux siens d’arracher le nul face à l’Équateur dans le temps additionnel (2-2).

« Auteur d’une solide prestation, Wuilker Farinez n’a pas été très heureux sur les 2 buts encaissés, mais le gardien lensois a réalisé une parade primordiale en toute fin de match pour permettre à ses coéquipiers de conserver le match nul », précise le site Lensois.com. Par ailleurs, Joseph Oughourlian a connu un nouveau coup dur.

Après son échec en Italie avec Padoue la semaine dernière, le patron du RC Lens a vu son club de Millonarios s’incliner au stade El Campín de Bogota devant le Deportes Tolima (1-2, 1-1), sacré champion de Colombie. Avec cette défaite en finale, Millonarios voit échapper une qualification en Copa Libertadores la saison prochaine. Avec son RC Lens non européen, cette saison finit décidément en queue de poisson pour Oughourlian.

