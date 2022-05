RC Lens : nouveau record pour les hommes de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Le RC Lens réalise une belle saison en championnat. Les Sang et Or vont terminer la saison dans le top 10 de la Ligue 1. Même si leur classement ne leur permettra pas de se qualifier pour une compétition européenne, il est une grande satisfaction pour les dirigeants. Cette saison a également permis aux Lensois de décrocher un nouveau record.

En effet, avec 61 points obtenus cette saison, les hommes de Franck Haise viennent donc d’établir la saison la plus prolifique pour le club en Ligue 1 sur les 2 dernières décennies. La dernière fois que les Sang et Or avaient franchi la barre des 60 points, c’était lors de la saison 2002-2003 (avec exactement 60 points obtenus).

Pour résumer Le RC Lens s’est imposé contre Troyes (3-1), lors de la 37ème journée de Ligue 1. À l’occasion de cette victoire, les Sang et Or se sont offert un record. Les lensois ont réalisé la saison la plus prolifique du club depuis 20 ans.

Adam Duarte

Rédacteur